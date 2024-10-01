Сроки и процедуры по границам участков беспокоят бизнес

Ситуация, когда пользователи будут включаться в перезаключение договоров на рыболовные участки до того, как будут сняты все вопросы с региональными перечнями РЛУ, вызывает обоснованную тревогу, заявили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

Документы, регламентирующие вопросы перезаключения договоров на рыболовные участки, продолжают готовиться на федеральном уровне. И предприятия волнует не только плата за переоформление, сообщает корреспондент Fishnews. Среди острых вопросов также — сроки проведения кампании по заключению договоров на новый срок и увязка этого процесса с приведением в соответствие с требованиями правовой базы границ РЛУ и с утверждением регионального перечня рыболовных участков.

Проекты законодательных изменений, предложенные к обсуждению на заседании межведомственной рабочей группы 1 октября, предполагают перезаключение договоров до конца 2025 г. и утверждение перечней до сентября 2026 г. Однако работа по описанию границ участков, составлению и согласованию перечней идет небыстро, отметили в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

В отраслевом объединении сообщили, что будут поднимать вопросы по срокам перед федеральными ведомствами.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews