Переоформлению участков готовят сроки

Профильная межведомственная рабочая группа планирует вернуться к вопросам сроков кампании по перезаключению договоров на рыболовные участки и приведения в соответствие границ рыболовных участков.

В ближайшее время планируется провести новое заседание межведомственной рабочей группы по вопросам совершенствования законодательства о рыболовных участках. Напомним, что МРГ создал Минсельхоз в декабре 2022 г. для обсуждения изменений правовой базы по участкам. Группу возглавил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

Как стало известно Fishnews, группа планирует обсудить в том числе предложения Минсельхоза и Росрыболовства по срокам проведения кампании по переоформлению договоров без торгов; по приведению границ участков в соответствие. Так, перезаключить действующие договоры предполагается до 30 декабря 2025 г.

«Это целый пакет различных изменений. В том числе инициатива группы сенаторов и депутатов о рассрочке платы за перезаключение договора», — прокомментировал президент Ассоциации рыбопромышленных предприятий Сахалинской области Максим Козлов.

Тема перезаключения договоров и приведения в соответствие границ участков остается очень непростой, заявил, в свою очередь, руководитель Ассоциации предприятий рыбной отрасли Хабаровского края Сергей Рябченко. Беспокоит, в частности, соотнесение сроков перезаключения договоров и приведения в соответствие границ РЛУ.

«Будем работать. Ждем заседания межведомственной рабочей группы», — добавил руководитель АПРОХК.

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