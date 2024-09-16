Координационный совет: Подходы к плате за рыболовные участки нуждаются в пересмотре

Вопрос платы за перезаключение договоров на рыболовные участки рассматривался на площадке Минсельхоза РФ. Нужно вернуться к формуле расчета и принципам внесения платежа — сейчас нагрузка участников отрасли непомерна, настаивают в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

В июле правительство уже утвердило правила расчета и взимания платежа. Однако предусмотренные подходы — с использованием удваивающего коэффициента — взбудоражили добытчиков лососей. Предприятия массово обратились по этому поводу в парламент. Руководство Госдумы заявило о необходимости проанализировать нормы постановления.

Совещание по вопросам платы за рыболовные участки провел 12 сентября заместитель министра сельского хозяйства Максим Увайдов. Участие принимали председатель Комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин, сенаторы, представители органов власти прибрежных регионов.

По итогам совещания замминистра сельского хозяйства попросил профильное министерство Камчатского края направить письмо с обоснованиями подходов к плате, которые еще в декабре-январе предлагали губернаторы дальневосточных регионов, — распределение платежа 25% на 75%, рассказал председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Нынешние подходы к расчету и взиманию платы таковы, что сумма окажется неподъемной для большинства предприятий, акцентируют в Координационном совете рыбохозяйственных ассоциаций Дальнего Востока.

По утвержденной формуле за перезакрепление участков на новый срок придется заплатить порядка 200 млрд рублей. По предварительным оценкам, это соответствует прибыли крупных компаний более чем за 10 лет, а для средних и малых компаний этот период еще больше, отметил совет. Реальный же объем затрат — с учетом необходимости привлечения кредитов — окажется еще выше.

Непомерная нагрузка приведет к банкротству предприятий, а это ударит уже по прибрежным населенным пунктам, где рыбопромышленные компании решают социальные задачи.

Необходимо обеспечить такие подходы к расчету платы, чтобы принятый в июле прошлого года закон сохранил свою изначальную концепцию — дать возможность добросовестным предприятия продолжать работу, подчеркнули в объединении.

При нынешних условиях компании не видят возможности сохранить все участки и будут вынуждены сокращать производство — об этом руководители предприятий заявили в августе на конференции Fishnews Online.

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