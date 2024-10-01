Материалы форума и выставки в Питере доступны для работы

Организаторы Международного рыбопромышленного форума и Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий опубликовали материалы деловой программы.

С презентациями спикеров деловой программы Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia можно ознакомиться на сайте мероприятий, сообщает корреспондент Fishnews. Напомним, что Международный рыбопромышленный форум и Выставка рыбной индустрии, морепродуктов и технологий проходили в Северной столице с 17 по 19 октября.

Деловая программа включала более 30 бизнес-сессий, круглых столов, презентаций, конференций и открытых дискуссий.

Опубликованы, например, презентация президента Ассоциации добытчиков минтая Алексея Буглака о текущей ситуации и перспективах минтаевого экспорта, аналитика Рыбного союза Николая Мочалова о состоянии и актуальных тенденциях мировой торговли рыбой и рыбной продукции, данные по торговле рыбой и морепродуктами между Россией и Китаем.

Медиахолдинг «Фишньюс» выступил генеральным отраслевым информационным партнером Global Fishery Forum & Seafood Expo Russia. Наши впечатления от форума и выставки — в специальном фоторепортаже.

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