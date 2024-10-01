Анатолий Бурков: Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

Хотя рыба занимает сравнительно небольшую долю в обороте торговых сетей, большинство из них уже готовы экспериментировать с рыбным ассортиментом, менять его и развивать эту категорию, считает гендиректор компании «Шифудо» Анатолий Бурков.

Несмотря на большое количество компаний, представленных на российском рыбном рынке, немногие из них работают в сложной нише переработки сырья в фасованные продукты для конечного покупателя. «Для того чтобы отвечать запросам потребителей, в нашей лаборатории вкуса мы экспериментируем с блюдами, рецептурами, часто создаем продукты, которые до этого не были представлены на рынке. Это требует, с одной стороны, наличия высокопрофессиональной команды, с другой — постоянного совершенствования технологических линий и процессов», — рассказал в интервью журналу «Fishnews — Новости рыболовства» гендиректор компании «Шифудо» Анатолий Бурков.

По его словам, предпочтения покупателей все дальше уходят от простой рыбной тушки, которую необходимо чистить и разделывать, к более сложным продуктам. «Молодежь не хочет заморачиваться с чисткой, разделкой, приготовлением, поэтому к рыбе относится сдержанно. Это общая тенденция для всего продовольственного рынка: чем более продукт готов к потреблению, тем больше у него аудитория», — отметил собеседник журнала.

При этом если молодежи представить современные форматы, например, креветки в различных соусах, готовые замороженные блюда или фишбургеры, то их охотно покупают. Тогда как филе, полуфабрикаты и более сложные блюда из рыбы больше ценят люди, которые заботятся о своем здоровье или у которых есть маленькие дети.

«Сейчас мы активно развиваем эту категорию. Нам важно, чтобы человек не пачкал руки и у него дома не пахло рыбой, поэтому продукт поставляется в пакете для запекания: достаточно достать упаковку из морозилки и положить ее в духовку», — привел пример востребованного формата Анатолий Бурков. — Вместе с сетями мы постоянно тестируем разные идеи: заводим одни позиции, смотрим, как они продаются, что-то меняем, что-то добавляем. К примеру, перед Новым годом у нас продавалась фаршированная горбуша — по сути, блюдо для праздничного стола. Сейчас лучше раскупаются рулеты с разными начинками, рыбное филе в соусах».

Переработчики видят перспективу и в замороженных готовых блюдах из рыбы премиального сегмента, таких как татаки из тунца или филе форели в медово-горчичном соусе. «Продвигать эти продукты мы будем через сети, которые делают акцент на качестве и работают чуть выше рынка, — поделился планами руководитель рыбоперерабатывающей компании. — Практика показывает, что затем к ним будут подтягиваться и другие ритейлеры, потому что большинство сетей готовы экспериментировать с рыбной полкой, готовы менять ассортимент и развивать эту категорию, несмотря на то что она занимает сравнительно небольшую долю в их обороте».

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