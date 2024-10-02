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Результаты прошедшей лососевой путины обсудили на заседании Чукотского рыбохозяйственного совета. Фото пресс-службы правительства ЧАО

Чукотка подвела итоги «красной» путины

Результаты лососевой путины обсудили на заседании Чукотского рыбохозяйственного совета. При прогнозе вылова почти в 900 тонн, в реальности добыто немногим более 300 тонн.

Суммарный объем вылова в этом году составил 302,4 тонны (без учета лосося, добытого физическими лицами из числа коренных народов). Освоено 235,1 тонны нерки, 63,6 тонны кеты и всего 3,7 тонны горбуши, сообщили Fishnews в пресс-службе окружного правительства.

Начальник департамента сельского хозяйства и продовольствия ЧАО Павел Кощеев напомнил, что в этом году в бассейне Анадырского лимана — одном из крупнейших районов промысла — было запрещено промышленное рыболовство. Объемы добычи там были выделены только для традиционного и любительского лова.

Общины коренных малочисленных народов Севера освоили 9,6 тонны красной рыбы. Восемь из девяти общин, имеющих право на добычу тихоокеанских лососей, вели промысел в Анадырском лимане. Информация о вылове физлицами из числа коренных жителей Чукотки будет собрана после 20 января.

В рамках любительского рыболовства добыто 7,5 тонны, из которых 94% пришлись на участки в Анадырском лимане.

Промышленное рыболовство велось в районах сел Мейныпильгыно, Хатырка и поселка Беринговский, пять предприятий выловили в совокупности 285,3 тонны. Компания «Чукотопторг» освоила 192,8 тонны, «Аквамарин» — 80,1 тонны, остальные («Ильпырь», «Чукотский Лосось», «Кайман») — в общей сложности около 6 тонн.

Специалисты Тихоокеанского филиала ВНИРО (ТИНРО) выразили беспокойство из-за неблагоприятного прогноза воспроизводства анадырской кеты вследствие низкого уровня заполнения нерестилищ. Это угрожает снижением подходов лососей в ближайшие годы.

Для сохранения популяции анадырской кеты с 2022 г. введены проходные периоды для пропуска производителей на нерест. Однако вопрос контроля за соблюдением этих периодов актуален до сих пор, отметили в пресс-службе.

По итогам заседания сформированы рекомендации для дальнейшей работы по сохранению и восстановлению популяций лососей. Мониторинг ситуации продолжится.

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