Чукотка намерена строже охранять свою рыбу

В Чукотском автономном округе планируется усилить меры по охране рыбных ресурсов. Соответствующие предложения подготовила межведомственная рабочая группа.

Заседание межведомственной рабочей группы по вопросам организации охраны и научных исследований водных биоресурсов ЧАО провел губернатор Владислав Кузнецов. В мероприятии приняли участие представители регионального департамента сельского хозяйства, МВД, ФСБ, Росгвардии, Северо-Восточного теруправления Росрыболовства, Тихоокеанского филиала ВНИРО и других структур.

«Браконьерство оказывает большое влияние на численность тихоокеанских лососей. Научные данные говорят о депрессивном состоянии запасов анадырской кеты» в последние несколько лет. И, если мы не наладим качественную систему контроля, можем столкнуться с тем, что следующим поколениям ловить будет нечего», — подчеркнул глава региона.

По информации профильных ведомств, в этом году зафиксировано 310 административных нарушений в области рыболовства, общая сумма штрафов составила около 650 тыс. рублей, рассказали Fishnews в пресс-службе правительства ЧАО.

Участники заседания сформулировали предложения по усилению контрольно-надзорных мероприятий. Представители департамента сельского хозяйства отметили, что также необходимо усилить работу по учету добываемой рыбы. Сейчас такой учет производиться выборочно, это не позволяет в полной мере оценить объем вылова.

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