Россельхознадзор Камчатки следит за полетами икры

В международном аэропорту Петропавловск-Камчатский (Елизово) с начала эксперимента по регулированию вывоза кустарно заготовленной икры сотрудники Россельхознадзора проконтролировали 395,2 тонны немаркированного деликатеса.

Эксперимент запущен на Камчатке с 1 ноября 2022 г. и будет действовать до августа 2025 г. Правовая основа для пилотного проекта заложена федеральным законом и направлена на борьбу с оборотом браконьерской продукции. Один авиапассажир может вывезти с собой с территории края не более 10 кг красной икры. Ограничения касаются только продукта без маркировки единым знаком обращения товаров на рынке ЕАЭС.

За неделю с 23 по 29 сентября специалисты Приморского межрегионального управления Россельхознадзора проконтролировали 4 тонны лососевой икры без маркировки изготовителя. Деликатес перевозился в багаже и ручной клади авиапассажиров, следовавших в семь регионов России. В том числе 2,8 тонны немаркированной икры отправилось в Москву.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе ведомства, в течение недели выявлено пять попыток провоза икры сверх установленного ограничения, в общей сложности — 22 кг. После выявления нарушений пассажиры передали продукцию сопровождающим.

А всего за время проведения эксперимента Россельхознадзор выявил 83 нарушения при перевозках икры непромышленного изготовления совокупным весом 958,1 кг.

Также с начала эксперимента ведомство проконтролировало 46,8 тонны икры промышленного изготовления, которая перевозилась в багаже и ручной клади авиапассажиров. Такой товар должен быть упакован в тару завода-изготовителя с соответствующей маркировкой.

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