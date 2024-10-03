Законопроект о постоянном рейде рыбоохраны прошел первое чтение

Госдума приняла в первом чтении поправку в закон о рыболовстве, предусматривающую возможность органов рыбоохраны работать в режиме постоянного рейда. Документ направлен на устранение несогласованностей, возникших после принятия закона о госконтроле.

Напомним, инициатором законопроекта выступили парламентарии Ивановской области. Как рассказал в Госдуме официальный представитель Ивановской облдумы Дмитрий Дмитриев, проект предусматривает введение специального режима постоянного рейда для органов рыбоохраны. Соответствующие изменения предполагается внести в часть 6 статьи 43.2 закона о рыболовстве, сообщает корреспондент Fishnews.

«Практика проведения внеплановых контрольных мероприятий, в соответствии с действующими нормами, выявила сложности с осуществлением проверочных мероприятий территориальными органами Росрыболовства. Введение постоянного рейда при осуществлении государственного контроля позволит инспекторам Росрыболовства находиться на водоемах несколько суток, что повысит возможность выявления и пресечения нарушений законодательства в области рыболовства», — сказал Дмитрий Дмитриев.

Член Комитета Госдумы по аграрным вопросам Николай Васильев отметил, что проект закона «позволит разрешить коллизию», возникшую в связи с принятием в 2020 г. закона «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

По словам Николая Васильева, законопроект поддержали профильные комитеты Госдумы и Совета Федерации, правительство и 13 субъектов РФ, кроме того, еще 55 субъектов дали на документ положительное заключение.

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