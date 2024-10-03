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«ОПОРА РОССИИ» направила в Минэкономразвития позицию по проекту изменений технического регламента о безопасности рыбопродукции

Чтобы рыба оставалась на прилавках: «ОПОРА РОССИИ» обратилась в Минэк по «рыбному» техрегламенту

«ОПОРА РОССИИ» направила в Минэкономразвития позицию по проекту изменений технического регламента о безопасности рыбопродукции. В случае принятия предложенного регулирования пострадает внутренний рынок, предостерегает национальное бизнес-объединение.

Предложенные требования по паразитарному контролю привлекли внимание экспертного сообщества еще в конце прошлого года, когда проект изменений техрегламента «О безопасности рыбы и рыбной продукции» разместили для обсуждения, сообщает корреспондент Fishnews.

В феврале президент ВАРПЭ Герман Зверев поднял проблему изменений на общем собрании ассоциации НП «ОПОРА РОССИИ» с участием главы Минэкономики Максима Решетникова. Заложенные в проекте поправки уводят от риск-ориентированного подхода к тотальному контролю «не только каждой партии рыбопродукции, но и каждого трала», отметил руководитель ассоциации. Министр заявил, что формулировки изменений «недостаточно очевидны». «Давайте все внимательно посмотрим, согласен», — сказал он и поручил проработать вопрос с участием «ОПОРЫ РОССИИ» и ВАРПЭ.

В соответствии с поручением Министерство экономического развития и бизнес-объединение провели большую работу и из проектируемого регулирования были исключены необоснованные требования, указал в письме к министру президент «ОПОРЫ РОССИИ» Александр Калинин.

Однако в сентябре в рамках процедуры оценки регулирующего воздействия Минсельхоз вновь разместил проект изменений. «Обновленная редакция проекта решения изменяет сам подход к определению объекта паразитологических исследований. По экспертным оценкам, проектируемое регулирование приведет к кратному увеличению регуляторной и финансовой нагрузки на предприятия рыбной отрасли по всей производственно-логистической цепочке рыбопродукции «от моря до прилавка» (с 551,73 млн до 1,1 млрд рублей и выше)», — говорится в обращении к министру.

На что указывает объединение

В своей позиции «ОПОРА РОССИИ» обращает внимание на предложенную проектом редакцию пункта 19 ТР ЕАЭС «О безопасности рыбы и рыбной продукции». Сейчас регламент предусматривает однократное проведение исследований на наличие паразитов — для сырья. Однако из проекта следует, что перед каждым выпуском в обращение по производственной цепочке каждому из производителей потребуется выполнять такие исследования. Так, сначала рыбу проверит добывающее предприятие, а потом исследования должен будет снова проводить уже рыбопереработчик, выпускающий из этого сырья филе. Отсюда, подсчитали эксперты, и получается рост расходов на исследования не менее чем в два раза.

Многократное проведение исследований избыточно, подчеркнули в одном из главных национальных бизнес-объединений.

Там предложили прямо указать, что в случае проведения паразитологических исследований сырья дальнейшее выполнение таких работ по продукции не требуется.

Более того, указали в «ОПОРЕ РОССИИ», предложенные редакции пунктов 19 и 20 технического регламента вообще приводят к необходимости снятия большей части продукции морского промысла с реализации для употребления человеком в пищу.

Если принять эти изменения в предложенном виде, это приведет к откату от уже достигнутых властями и отраслевым сообществом результатов в снижении регуляторной нагрузки на предприятия, отметили в организации.

Александр Калинин попросил руководство Минэкономразвития учесть позицию общественной организации при подготовке заключения об оценке регулирующего воздействия (ОРВ) и формировании национального подхода для рассмотрения проекта решения в ЕЭК. По информации Fishnews, министерство в официальном ответе «ОПОРЕ РОССИИ» сообщило, что при повторном поступлении на ОРВ замечания и предложения, которые объединение представило в письме, «будут приняты во внимание при подготовке заключения».

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