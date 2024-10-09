Росрыболовство рассказало о ходе промысла

К 8 октября вылов водных биоресурсов всеми российскими пользователями достиг около 3,95 млн тонн. Более 3 млн тонн освоено в Дальневосточном бассейне.

Минтая на Дальнем Востоке поймали свыше 1,7 млн тонн (+5,3 тыс. тонн к уровню прошлого года), трески — 93,2 тыс. тонн, сельди — 332 тыс. тонн (+48,1 тыс. тонн), камбалы — 56,1 тыс. тонн, рассказали Fishnews в пресс-службе Росрыболовства

В Северном бассейне уловы составили 372,4 тыс. тонн. Добыто 193,3 тыс. тонн трески, 47 тыс. тонн пикши, 51,7 тыс. тонн мойвы (+28,6 тыс. тонн).

Рыбаки Западного бассейна освоили 56,8 тыс. тонн ВБР, в том числе 30,6 тыс. тонн шпрот и 19 тыс. тонн балтийской сельди.

В Азово-Черноморском бассейне добыли 25,3 тыс. тонн. Хамсы поймали 9,2 тыс. тонн — на 0,7 тыс. тонн больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Волжско-Каспийский бассейн принес 54,8 тыс. тонн. Из них 20,7 тыс. тонн пришлось на кильку, 13 тыс. тонн — на частиковые виды рыб.

В исключительных экономических зонах иностранных государств, конвенционных районах и открытой части Мирового океана российский флот добыл в совокупности около 394 тыс. тонн рыбы и морепродуктов.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews