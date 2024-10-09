В Бурятии приготовили озеро для «традиционной» рыбалки

В Республике Бурятия объявлен конкурс на озерный участок для традиционного рыболовства коренных малочисленных народов. Заявки принимаются до 12 ноября — дня вскрытия конвертов с предложениями.

Торги организует региональное агентство госзакупок по заказу министерства сельского хозяйства и продовольствия Бурятии, сообщает корреспондент Fishnews. Согласно конкурсной документации, лот — вся акватория озера Аллинского (62,5 га) в Курумканском районе.

В водоеме обитают щука, плотва, елец, налим, окунь, язь, сазан, карась. Участок предоставляется на 15 лет.

Критерии оценки заявок — средневзвешенные показатели освоения квот и средняя численность членов общины КМНС за последние четыре года, а также удаленность участка от места нахождения общины.

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