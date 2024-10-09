Рыбаки Карелии вышли на ряпушку
В Республике Карелия начался сезон лова ряпушки — популярной у местных жителей рыбы. Основной промысел традиционно ведется на Онежском озере.
С октября по ноябрь ряпушка идет на нерест, поэтому ее промысел в это время более продуктивен.
Как сообщили Fishnews в пресс-службе министерства сельского и рыбного хозяйства республики, в прошлом году в водах Карелии добыли 551 тонну ряпушки, в том числе 534 тонны на Онежском озере.
Свежедобытая рыба направляется в торговые точки региона. Кроме того, двое индивидуальных предпринимателей организовали производство консервированной продукции из ряпушки, отметили в министерстве.
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