Рыбоводам Среднего Урала помогают субсидиями

В Свердловской области на поддержку товарной аквакультуры в этом году, по информации региональных властей, направят почти 32 млн рублей. Средства выделяют для компенсации затрат на корма и посадочный материал, обновление оборудования или транспортировку рыбы.

Благодаря господдержке в регионе развивается производство карповых, сиговых, осетровых и лососевых, сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства. С начала года предприятия региона добыли и вырастили более 600 тонн товарной рыбы.

Сейчас на территории Среднего Урала сформированы 93 рыбоводных участка, общей площадью 9,4 тыс. га. В том числе созданы хозяйства на пяти водоемах-охладителях: Белоярском, Рефтинском, Нижне-Туринском, Верхне-Тагильском и Исетском водохранилищах.

Ведущее направление рыбоводства в регионе — индустриальная аквакультура, доля которой в общем объеме производства растет с каждым годом. Работают садковые хозяйства «Рефтинский рыбхоз», «РыбПромКомплекс», «Средуралрыбпромкомплекс» и «Глория-Фиштур».

В правительстве области отмечают перспективность рыбоводства с использованием установок замкнутого водоснабжения. По такой методике уже работают «Живой осетр» и «Уральская рыбная компания».

Пастбищная аквакультура — небольшая часть рыбохозяйственного комплекса региона. Компания «Родина» выращивает в открытом водоеме сиговых и карповых.

В 2024 г. в Свердловской области впервые вырастили более 20 тыс. мальков радужной форели. Первых мальков навеской 6,5 г выпустили в садки Кирюшкинского рыбоводного хозяйства на Глубоченском водохранилище.

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