Росрыболовство: Рецепт спасения шемаи можно тиражировать

Технология искусственного воспроизводства азово-черноморской шемаи была успешно применена в Ростовской области, отметили в Росрыболовстве. Ведомство считает, что этот опыт можно использовать в остальных регионах, входящих в ареал вида.

В конце прошлого столетия запасы азово-черноморской шемаи (Alburnus mento) были существенно подорваны бесконтрольным выловом, который велся и в период нереста. Как редкий, исчезающий вид рыбу занесли в Красную книгу России и во все региональные Красные книги в Азово-Черноморском бассейне.

Для спасения шемаи ученые Азово-Черноморского филиала ВНИРО разработали биотехнологию искусственного воспроизводства, сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства. В результате удалось увеличить популяцию азово-черноморской шемаи бассейна реки Дон до высокого уровня с подтвержденным статусом биологического вида с восстанавливающейся численностью. В 2020 г. эту форму шемаи вывели из Красной книги РФ, а в 2024 г. — из Красной книги Ростовской области.

По информации федерального агентства, подготовлено решение Минсельхоза России о возможности открыть любительский лов шемаи в бассейне Дона. Напомним, вопрос подняла в этом году Ростовская область.

В Росрыболовстве подчеркнули, что проект показал высокую эффективность технологии воспроизводства. В ФАР отметили организационную и финансовую поддержку со стороны областного правительства.

По мнению ведомства, полученный опыт можно успешно тиражировать в других субъектах, которые территориально охватывают весь ареал шемаи: Краснодарском и Ставропольском краях, Адыгее, Карачаево-Черкесии, Луганской и Донецкой народных республиках, Волгоградской, Белгородской, Воронежской, Запорожской, Курской, Липецкой, Орловской, Пензенской, Рязанской, Саратовской, Тамбовской, Тульской и Херсонской областях, а также в Ростовской области в бассейне Дона выше плотины Цимлянского гидроузла.

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