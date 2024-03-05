На Дону восстановилась популяция азово-черноморской шемаи

Минприроды Ростовской области сообщило об исключении из региональной Красной книги проходной формы азово-черноморской шемаи. Предполагается рассмотреть вопрос о снятии ограничений на вылов этой рыбы.

Из Красной книги РФ проходная форма азово-черноморской шемаи бассейна реки Дон была исключена еще в 2020 г. Однако эта форма числилась еще и в региональной Красной книге.

По инициативе областного минприроды был проведен мониторинг состояния запасов. Заключение ученых позволило ведомству исключить проходную форму азово-черноморской шемаи из регионального перечня «краснокнижных» объектов, сообщили Fishnews в пресс-службе министерства.

«Ранее этот вид рыбы находился на грани вымирания, но, как показали результаты исследований, в настоящее время численность популяции азово-черноморской шемаи восстановлена, в том числе благодаря выпуску молоди», — отметил министр природных ресурсов и экологии Ростовской области Михаил Фишкин.

Вопросы по снятию ограничений рыболовства будут рассмотрены после публикации обновленной редакции областной Красной книги, выпуск которой запланирован на конец текущего года, подчеркнули в региональном минприроды.

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