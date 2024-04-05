Рыболовы Дона ждут нормы по шемае

Ростовская область подняла вопрос об открытии любительского лова азово-черноморской шемаи, которую вывели из Красных книг. Отмечено, что потребуется внести изменения в правила рыболовства.

Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья Шестаков в ходе рабочей поездки обсудил с губернатором Ростовской области Василием Голубевым развитие рыбохозяйственного комплекса региона.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе областного правительства, были подняты в том числе вопросы внесения изменений в правила рыболовства. Речь шла о возможности открытия любительской рыбалки на азово-черноморскую шемаю, популяция которой восстановилась.

Напомним, из Красной книги РФ проходная форма азово-черноморской шемаи бассейна реки Дон была исключена еще в 2020 г., а из Красной книги Ростовской области — в нынешнем году.

Чтобы этот вид могли легально добывать рыбаки-любители, необходимо определить нормы вылова, подчеркнули в правительстве региона.

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