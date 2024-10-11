Сахалинская область поможет своим рыбоводам субсидиями

Министерство по рыболовству Сахалинской области открыло прием заявок на субсидирование части затрат на приобретение посадочного материала для лососеводства. Поддержка направлена на развитие важной для региона отрасли.

Прием заявок на участие в отборе для желающих получить субсидию стартовал 11 октября и продлится до 25 октября, сообщает корреспондент Fishnews.

Поддержка лососеводам предусмотрена в рамках областной госпрограммы по развитию рыбохозяйственного комплекса. Компенсировать предполагается часть затрат на приобретение оплодотворенной икры тихоокеанских лососей.

Порядок предоставления субсидий правительство региона закрепило постановлением от 31 июля 2024 г. № 265.

Сахалинская область остается в России лидером в сфере искусственного воспроизводства тихоокеанских лососей, напомнил министр по рыболовству региона Иван Радченко. На островах в этой сфере уже действует 78 предприятий. В этом году к работе приступило еще два завода, есть планы и по дальнейшему увеличению.

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews