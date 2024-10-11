Промысел нескольких объектов с нового года будет регулироваться по-новому

Со следующего года перечень объектов, в отношении которых устанавливается общий допустимый улов, пересмотрен. Эти изменения уже учли в приказе об ОДУ на 2025 г.

Так, общий допустимый улов с нового года не устанавливается для чехони Калининградского (Вислинского) залива. Исключается из списка «одуемых» и атлантический лосось (семга) на Балтике, сообщает корреспондент Fishnews.

С 1 января 2025 г. вступают в силу также изменения по регулированию вылова целого ряда рыб и раков во внутренних водных объектах: по ним приказ об ОДУ еще ожидается.

Напомним, что общий допустимый улов для добычи в море утвержден приказом Минсельхоза от 2 октября 2024 г. № 567.

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