Список объектов ОДУ пересмотрели

Министерство сельского хозяйства РФ внесло изменения в перечень водных биоресурсов, для которых устанавливается общий допустимый улов. Поправки касаются разных рыбохозяйственных бассейнов.

Изменения в перечень видов водных биоресурсов, в отношении которых устанавливается ОДУ, внесены приказом Минсельхоза от 10 июля 2024 г. № 384, сообщает корреспондент Fishnews.

Так, по Западному бассейну из списка «одуемых» исключена чехонь в Калининградском (Вислинском) заливе, а также атлантический лосось (семга) в исключительной экономзоне РФ - доли квот на вылов этого объекта так и не смогли продать с аукциона.

В Азово-Черноморском бассейне решили не устанавливать общий допустимый улов для рыбца в водных объектах Ростовской области (ниже плотины Цимлянского водохранилища).

В Волжско-Каспийском бассейне пересмотрены подходы к регулированию добычи судака, леща, сазана, пресноводного сома, щуки. Так, по сазану не будет устанавливаться ОДУ для Чебоксарского водохранилища, водных объектов Дагестана, Нижегородской области (река Ока). Судак, лещ, пресноводный сом и щука исключены из перечня «одуемых» в Дагестане. Раки выведены из ОДУ в Нижегородской области (река Ока).

Приказ предусмотрел изменения и для Дальневосточного бассейна. ОДУ для устриц будет устанавливаться не только в Восточно-Сахалинской подзоне, но и в подзоне Приморье. Специалисты ранее уже рассказывали Fishnews о возможности перевода этого объекта в список «одуемых».

ОДУ также не будут устанавливать для налима в Зейском водохранилище, косатки-плети (уссурийской косатки), косатки скрипуна китайской и желтопера в бассейне реки Амур в Хабаровском крае, ленка и хариуса в бассейне Амура в Хабаровском крае и Амурской области.

Новый приказ Министерства сельского хозяйства вступит в силу с 1 января 2025 г.

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