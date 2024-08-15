Обитателей Баренцева моря ждет переучет

Специалисты Полярного филиала ВНИРО приступили к экосистемной съемке в Баренцевом море. В ходе рейса НИС «Вильнюс» планируется собрать данные о состоянии запасов промысловых рыб, крабов, креветок и другой морской фауны.

Научно-исследовательское судно «Вильнюс» Полярного филиала ВНИРО участвует в совместных российско-норвежских экосистемных исследованиях в Баренцевом море. В ходе рейса ученые проведут тралово-акустическую съемку пелагических (мойва, сайка, молодь сельди) и донных рыб, северной креветки, краба-стригуна опилио, соберут пробы зоопланктона и данные о распределении и численности морских млекопитающих и птиц.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе филиала, участники экспедиции планируют выполнить океанографические исследования, эколого-паразитологические и ихтиопатологические исследования промысловых гидробионтов и взять пробы для оценки загрязнения грунта, воды и биоты в Баренцевом море.

Полученные во время съемки данные будут использованы для оценки состояния запасов и разработки промысловых прогнозов.

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