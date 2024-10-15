Рыболовство Южной Кореи страдает от потепления вод

За последние 56 лет (1968-2023 гг.) температура воды у берегов Республики Корея выросла на 1,44°C, что вдвое выше, чем в среднем по планете. Это привело, в частности, к сокращению уловов минтая и кальмара в Японском море, пишут южнокорейские СМИ.

Данные приводятся в докладе «Влияние изменения климата на рыболовный сектор — 2024», который опубликовал Национальный институт рыболовства Южной Кореи, сообщает корреспондент Fishnews.

Ученые отмечают, что температура поднималась неравномерно. По информации прессы, сильнее всего влияние глобального потепления чувствуется в Японском море, где рост составил 1,9°C. В Желтом море температура повысилась на 1,27°C, а в Корейском проливе — на 1,15°C.

По словам директора по исследованиям в области изменения климата института Хан Инсона, потепление воды обусловили усиление зоны высокого давления в северной части Тихого океана и увеличение переноса тепла с низких широт.

Наиболее сильно изменения сказались на Японском море. Еще в 1980-е рыбаки республики ежегодно добывали там более 100 тыс. тонн минтая, однако после 2007 г. уловы едва достигали 1-2 тонн. В результате в 2019 г. промысел минтая в Японском море был полностью запрещен, и теперь потребительский рынок этой любимой корейцами рыбы зависит от поставок из России.

Южнокорейская добыча кальмара в 2000-е гг. составляла в среднем около 200 тыс. тонн в год, однако сейчас показатели сократились до 23 тыс. тонн.

Объемы прибрежного вылова уменьшились с 1,51 млн тонн в 1980-х гг. до 1,16 млн тонн в 2000-х гг., а к 2020 г. они составили всего 930 тыс. тонн.

Меняются доли разных видов в общем вылове. Так, добыча каракатицы резко сократилась в 2010-е г., а освоение анчоуса и скумбрии снижается или остается на прежнем уровне. В то же время последние 40 лет стабильно растет вылов желтохвоста, ставриды и испанской скумбрии.

Кроме того, по данным института, поголовье и биомасса субтропических видов рыб непрерывно увеличивается вместе с потеплением воды в акватории близ острова Чеджудо. Сейчас этих рыб можно часто видеть на местных рынках.

Ученые считают, что температура воды у побережья Кореи продолжит расти, и к 2100 г. может подняться еще на 1-4°C.

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