На важном для промысла озере в Приморье провели «генеральную уборку»

Акваторию озера Ханка очистили от мусора в Приморском крае. На крупнейшем пресноводном водоеме Дальнего Востока собрали 11 кубометров брошенных орудий лова и бытовых загрязнителей.

Всего работы проводились почти на 17 квадратных километрах. От мусора очищено более 28 км береговой полосы, рассказали в пресс-службе правительства Приморского края.

Контракт на уборку Ханки региональное министерство лесного хозяйства, охраны окружающей среды животного мира и природных ресурсов заключило в рамках госпрограммы «Развитие рыбохозяйственного комплекса в Приморском крае»

«Работа производилась в рамках переданных федеральных полномочий, она будет оплачена из субвенций федерального бюджета», – уточнила начальник управления рыбохозяйственного комплекса Мария Ан. Она добавила, что в следующем году очистка внутренних акваторий Приморского края будет продолжена.

Ханка — одно из крупнейших озер в стране и важнейший район пресноводного промысла в Приморье. Так, по данным за девять месяцев 2024 г., в бассейне Ханки добыто более половины всех уловов края на внутренних водных объектах.

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