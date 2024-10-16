Сахалинская икра успешно проходила проверки на качество и безопасность

Сахалинский филиал Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры рассказал о результатах исследования партий соленой икры, полученной в путину нынешнего года.

С начала июня Сахалинский филиал НЦБРП изучил пробы почти от 2 тонн соленой лососевой икры. Рыба для производства этой продукции была выловлена в путину 2024 г.

Всего было проведено свыше 20 тыс. исследований. Каждый образец икры изучался на соответствие показателям качества и безопасности, в отдельных случаях оценивалось до 37 характеристик, рассказали Fishnews в пресс-службе Национального центра безопасности продукции водного промысла и аквакультуры.

В частности, исследования икры проводились по органолептическим, паразитологическим, микробиологическим, а также физико-химическим показателям (в том числе по содержанию соли). Из 877 партий икры 836 исследовано в рамках производственного контроля. Его результаты характеризуют организацию производственного процесса.

Проведенные Сахалинским филиалом НЦБРП исследования подтвердили соответствие всех партий соленой икры показателям качества и безопасности.

В НЦБРП отметили, что большинство партий соленой икры, произведенной на Сахалине, вырабатываются в ходе непрерывного технологического процесса (в течение 72 часов).

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