Для КМНС Бурятии приготовили еще одно рыбное место

В Республике Бурятия на конкурс выставили участок для традиционного рыболовства коренных народов на озере Байкал. Общины могут подавать заявки до 19 ноября (даты вскрытия конвертов).

Торги проводит региональное министерство сельского хозяйства и продовольствия. Рыболовный участок расположен в Северо-Байкальском районе, сообщает корреспондент Fishnews.

Площадь РЛУ — 1142 га. Согласно конкурсной документации, в границах участка обитают омуль, сиг, хариус, щука, плотва, елец, налим, окунь, язь и карась.

Одним из критериев оценки заявок станут средневзвешенные показатели освоения претендентом «традиционных» квот и рекомендуемых объемов вылова за четыре года на участках, расположенных в том же районе добычи, что и конкурсный РЛУ. Другие критерии — средняя численность членов общины и удаленность от нее участка.

Итоги конкурса планируется подвести 28 ноября в Улан-Удэ. С победителем заключат договор на 15 лет.

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