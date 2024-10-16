Китай усердно выращивает форель для россиян

В январе-августе объем импорта мороженой форели в Россию из КНР вырос в семь раз к аналогичному периоду прошлого года и составил 2,1 тыс. тонн, отмечают аналитики Рыбного союза. Этот показатель все же не достиг уровня другого пикового года — 2021-го (2,9 тыс. тонн).

Аналитический центр Рыбного союза приводит данные, опираясь на таможенную статистику КНР, сообщает корреспондент Fishnews.

В денежном выражении импорт китайской форели за январь-август вырос в шесть раз год к году, до 18 млн долларов. По сравнению с другим пиковым периодом, который зафиксирован в 2021 г., общая стоимость поставок выросла на 10%.

Импорт филе форели за восемь месяцев увеличился на 60% в натуральном и денежном выражении — до 0,5 тыс. тонн на 2 млн долларов.

Доля России в китайском экспорте мороженой форели в последние шесть лет превышает 95% в весе и деньгах, отмечают в Рыбном союзе. При этом, по его информации, доля РФ в поставках китайского филе форели выросла с нескольких процентов в 2019-2023 гг. до 30% по весу и 35% по деньгам в нынешнем году.

Отраслевое объединение приводит также данные Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО): производство аквакультурной радужной форели в КНР в 2022 г. находилось на уровне 37 тыс. тонн. В последние пару лет выращивание этой рыбы бурно развивается в Синьцзян-Уйгурском автономном районе. По оценке китайских специалистов, производство в СУАР выросло почти вдвое: с 3,5 тыс. тонн в 2022 г. до 6 тыс. тонн в 2023 г.

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