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Динамика российского экспорта рыбы и морепродуктов в Китай в январе-июле 2019-2024 г. Предоставлено Аналитическим центром Рыбного союза

Рыбу в Китай везут меньше, но перерабатывают глубже

Поставки рыбы и морепродуктов из России в Китай в январе-июле сократились в физическом объеме и в деньгах по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, отмечают в Рыбном союзе. Проседание наблюдается по минтаю, тихоокеанским сельди и треске.

Российский экспорт рыбы и морепродуктов в Китай в январе–июле 2024 г. сократился на 5% к аналогичному периоду прошлого года, до 666 тыс. тонн, а в денежном выражении — на 12%, до 1,5 млрд долларов. Об этом пишет телеграм-канал Рыбного союза со ссылкой на информацию Главного таможенного управления КНР, сообщает корреспондент Fishnews.

Экспорт сокращается прежде всего из-за снижения поставок трех из четырех «столпов» российского рыбного экспорта в Поднебесную.

Поставки мороженого минтая упали на 12%, до 353 тыс. тонн, и на 31% — в деньгах, до 334 млн долларов, в связи со снижением долларовой цены на 20%.

При этом растет экспорт продукции переработки минтая. Так, отгрузки фарша сурими в Китай за январь–июль резко выросли — на 80% в весе, до 17 тыс. тонн, а в денежном выражении — до 35 млн долларов. Поставки филе минтая за этот же период показали взрывной рост — почти в 3,5 раза в весе, до 15 тыс. тонн, и в 2,3 раза в деньгах, до 26 млн долларов. Такая динамика формируется на фоне снижения поставок сурими и филе в страны Евросоюза, обратили внимание в отраслевом объединении.

Экспорт мороженой тихоокеанской сельди с Дальнего Востока снизился на 37%, до 75 тыс. тонн, и на 42% — в деньгах, до 47 млн долларов. И это — несмотря на рост вылова на 18% в годовом выражении, подчеркнули в Рыбном союзе.

Ключевая причина сокращения продаж за рубеж — рост производства филе. В январе–августе объемы более чем в два раза превзошли показатели восьми месяцев 2023 г. и достигли 47 тыс. тонн. Аналитики отметили, что это яркий пример импортозамещения на рыбном рынке: тихоокеанская сельдь частично заместила атлантическую, импорт которой сократился, как и объемы ее промысла.

Поставки мороженой тихоокеанской трески снизились на 2%, до 53 тыс. тонн, а в денежном выражении — на 17%, до 194 млн долларов, на фоне снижения вылова на 4%.

В этой ситуации все большее значение приобретает четвертый «столп» — мороженая сардина-иваси, заметили аналитики. Поставки этой рыбы выросли в три раза год к году в весе и деньгах и составили 74 тыс. тонн на 42 млн долларов. Такой тренд складывается на фоне увеличения вылова в 1,5 раза к уровню прошлого года.

Позитивную динамику за семь месяцев показали поставки крабов — «денежной основы» экспорта российских водных биоресурсов в Китай — с долей 40% в структуре выручки. В натуральном выражении крабовый экспорт из России в КНР подрос на 1% и превысил 21 тыс. тонн, несмотря на сокращение вылова. А в стоимостном выражении отгрузки выросли на 11%, до 652 млн долларов. Такая динамика связана с увеличением спроса на крабов в Китае: страна нарастила общий импорт этих морепродуктов за семь месяцев на 12%.

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Fishnews

  • Динамика российского экспорта рыбы и морепродуктов в Китай в январе-июле 2019-2024 г. Предоставлено Аналитическим центром Рыбного союза
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