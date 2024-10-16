ДНК рыбы Азовского и Черного морей собирают в специальную базу

В Азово-Черноморском филиале ВНИРО формируют базу данных на основе ДНК-штрихкодирования — для идентификации видов рыб. По словам специалистов, это поможет точно определять сырье, из которого произведена рыбопродукция.

«Штрихкодирование ДНК является надежной методикой идентификации с ведением учета биологического разнообразия на уровне вида, оно позволяет создавать базу данных для максимально возможного числа гидробионтов», — рассказали Fishnews в пресс-службе филиала.

Специалисты обратили внимание, что Азово-Черноморский бассейн отличается большим видовым разнообразием добываемых гидробионтов: здесь обитает свыше 180 видов рыб. Многие из них поставляются на рынок под своими общепринятыми названиями, и эти наименования могут различаться в зависимости от региона вылова.

Это не только вносит путаницу при научных исследованиях, но и может приводить к правонарушениям при производстве пищевой рыбопродукции, подчеркнули в АзНИИРХ.

С 2019 г. в ходе научных работ в бассейне Черного и Азовского морей специалисты отобрали в общей сложности 805 экземпляров пресноводных и морских рыб. У каждого образца взяли фрагмент тканей, чтобы получить ДНК-штрихкод.

Всего ученые исследовали 43 вида рыб, относящихся к 16 отрядам, 20 семействам и 37 родам. Выявлено 132 генетических профиля, из которых 48 представлены в международной базе данных (NCBI/GenBank). У 26 видов рыб идентифицировано 84 новых генетических профиля, характерных для Азовского и Черного морей, отметили в филиале.

По данным АзНИИРХ, результаты работ в целом показали эффективность ДНК-штрихкодирования. Исключением стали сельдь и тарань — для их идентификации нужны другие молекулярные маркеры.

Исследования продолжат. В дальнейшем этот инструмент планируется использовать как при изучении водных биоресурсов, так и при возникновении судебных споров.

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