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Лососевая путина принесла рыбакам-промышленникам Камчатского края около 126,5 тыс. тонн

Лосось на Камчатке перешел на более скромный результат

Лососевая путина принесла рыбакам-промышленникам Камчатского края около 126,5 тыс. тонн. Уловы возвращаются к тому уровню, который был обычным когда-то, считает председатель Ассоциации добытчиков лососей Камчатки Владимир Галицын.

Результат промысла лососей в Камчатском крае в этом году стал самым скромным за последние годы. Сопоставить его можно с объемами 2022 г., когда было поймано порядка 130 тыс. тонн; и 2014 г. — 135,5 тыс. тонн (здесь и далее — показатели промышленного лова). Общий прогноз по вылову, к сожалению, не оправдался, отметил руководитель АДЛК.

Четный год традиционно считается рыбным для западного побережья полуострова. Прогноз по вылову горбуши для Западно-Камчатской и Камчатско-Курильской подзон составлял по 19 тыс. тонн. В итоге в Камчатско-Курильской подзоне рыбаки взяли 17,25 тыс. тонн, в Западно-Камчатской — 18 тыс. тонн. Радует, что прогнозные ожидания практически оправдались, но общий вылов по Западной Камчатке все равно гораздо ниже, чем в прошлые годы, и даже уступил показателям на восточном побережье (хотя для него этот год считается нерыбным), прокомментировал Владимир Галицын.

На востоке основные объемы добычи горбуши обеспечивает Карагинская подзона. В этом промысловом районе прогнозировался вылов 66 тыс. тонн горбуши, в итоге поймано всего около 37 тыс. тонн.

Не радует ситуация по кете. На Западной Камчатке при ожиданиях в 16,5 тыс. тонн добыто чуть больше 8,5 тыс. тонн. Руководитель объединения отметил ежегодную тенденцию по уменьшению объемов вылова кеты в этих районах. Здесь, считает он, надо разбираться в том числе и с промыслом на Северных Курилах. Там, указал Владимир Галицын, кеты в процентном соотношении вылавливается гораздо больше, чем на Западной Камчатке. Председатель ассоциации отметил, что планирует поднять этот вопрос при обсуждении результатов путины на Дальневосточном бассейне.

Позитивно собеседник Fishnews оценил картину по нерке Западной Камчатки, особенно в Камчатско-Курильской подзоне: при стартовом прогнозе в 14 тыс. тонн вылов составил почти 27,5 тыс. тонн. «Это очень хороший показатель», — отметил руководитель АДЛК. Высокий уровень заполнения производителями наблюдался на озере Курильское.

На реке Камчатка — иная ситуация. При прогнозе добычи нерки в Петропавловско-Командорской подзоне в 6,4 тыс. тонн вылов составил 2,085 тыс. тонн. В Камчатском заливе и реке Камчатка при этом рыбаки добыли всего 1926 тонн.

Рыбалка по кижучу на Восточной Камчатке не удалась. Вылов на всю Карагинскую подзону составил 103 тонны. Возможные для освоения объемы также были небольшими — порядка 300 тонн.

Прогноз по Западно-Камчатской подзоне для кижуча составлял 4,4 тыс. тонн, в Камчатско-Курильской подзоне — 3,2 тыс. тонн. В результате поймано 2,15 тыс. тонн и 2,5 тыс. тонн. Также, считает собеседник Fishnews, на результатах сказывается и запрет сетного лова в море.

И на западе, и на востоке был период, когда кижуч перестал идти, рыбаки стали сниматься с промысла, потом ход опять возобновился, но незначительно, рассказал Владимир Галицын. Затрудняла рыбалку и погода.

В целом таких высоких объемов по вылову лососей, как в прошлые годы, в дальнейшем ожидать не приходится, полагает руководитель ассоциации. Этот момент, уверен он, надо учитывать при расчетах платы за перезакрепление на новый срок рыболовных участков.

Среди особенностей лососевого сезона нынешнего года Владимир Галицын выделил более позднее закрытие промысла. Стартовала путина при этом в обычные сроки.

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