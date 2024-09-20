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Новые правила расчета платы за перезаключение договоров на РЛУ погубят большинство рыбацких предприятий Камчатки, уверены парламентарии региона

Камчатские депутаты призывают не допустить гибели рыбацких поселков

Законодательное собрание Камчатского края обратилось по острому для предприятий вопросу рыболовных участков в правительство РФ. Парламентарии предложили пересмотреть подходы к расчету платы за перезаключение договоров на РЛУ.

Депутаты Камчатского края направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину и заместителю председателя Дмитрию Патрушеву.

В письме приводятся аргументы против нового порядка взимания платы за заключение договора на рыболовный участок, утвержденного постановлением правительства от РФ от 13 июля 2024 г. № 959, сообщили Fishnews в пресс-службе ЗС Камчатского края.

«Новые правила погубят большинство рыбацких предприятий Камчатки. Совокупный планируемый размер платежа для добросовестных рыбопользователей нашего края составит 130 млрд рублей, а это годовая прибыль за 6 лет. Взять кредиты в сложившихся экономических условиях смогут единицы. А более 80% предприятий, которые давно работают, создали береговые заводы, строят флот, обеспечивают тысячи рабочих мест, — закроются. Это удар по отрасли, по краевой экономике, по рыбацким поселкам!» — прокомментировала председатель Законодательного собрания региона Ирина Унтилова.

Спикер напомнила, что предприятия рыбохозяйственного комплекса Камчатки несут серьезную социальную нагрузку, участвуют в развитии населенных пунктов, строят и содержат социальные объекты. Всю эту программу придется свернуть после вступления в силу новых правил.

«Мы предлагаем пересмотреть принятое решение, взяв в качестве основы согласованный дальневосточными регионами и отраслевым сообществом подход. Это плата в размере 100% ставки сбора за водные биоресурсы за 20 лет либо предоставление длительной — от 10 лет — рассрочки платежа для добросовестных пользователей лососевых участков», — сказала Ирина Унтилова.

Обращение депутаты подготовили во взаимодействии с органами исполнительной власти края и отраслевым сообществом, отметили в пресс-службе.

В августе на конференции Fishnews Online представители рыбопромышленных предприятий Камчатки подробно рассказали, почему не видят перспектив при нынешней формуле расчета платы за рыболовные участки и что угрожает отрасли и прибрежным поселкам. Неделю назад вопрос платы рассматривался на площадке Минсельхоза по обращению вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева: в федеральный парламент также активно писали предприятия.

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