Камчатские депутаты призывают не допустить гибели рыбацких поселков

Законодательное собрание Камчатского края обратилось по острому для предприятий вопросу рыболовных участков в правительство РФ. Парламентарии предложили пересмотреть подходы к расчету платы за перезаключение договоров на РЛУ.

Депутаты Камчатского края направили обращение председателю правительства Михаилу Мишустину и заместителю председателя Дмитрию Патрушеву.

В письме приводятся аргументы против нового порядка взимания платы за заключение договора на рыболовный участок, утвержденного постановлением правительства от РФ от 13 июля 2024 г. № 959, сообщили Fishnews в пресс-службе ЗС Камчатского края.

«Новые правила погубят большинство рыбацких предприятий Камчатки. Совокупный планируемый размер платежа для добросовестных рыбопользователей нашего края составит 130 млрд рублей, а это годовая прибыль за 6 лет. Взять кредиты в сложившихся экономических условиях смогут единицы. А более 80% предприятий, которые давно работают, создали береговые заводы, строят флот, обеспечивают тысячи рабочих мест, — закроются. Это удар по отрасли, по краевой экономике, по рыбацким поселкам!» — прокомментировала председатель Законодательного собрания региона Ирина Унтилова.

Спикер напомнила, что предприятия рыбохозяйственного комплекса Камчатки несут серьезную социальную нагрузку, участвуют в развитии населенных пунктов, строят и содержат социальные объекты. Всю эту программу придется свернуть после вступления в силу новых правил.

«Мы предлагаем пересмотреть принятое решение, взяв в качестве основы согласованный дальневосточными регионами и отраслевым сообществом подход. Это плата в размере 100% ставки сбора за водные биоресурсы за 20 лет либо предоставление длительной — от 10 лет — рассрочки платежа для добросовестных пользователей лососевых участков», — сказала Ирина Унтилова.

Обращение депутаты подготовили во взаимодействии с органами исполнительной власти края и отраслевым сообществом, отметили в пресс-службе.

В августе на конференции Fishnews Online представители рыбопромышленных предприятий Камчатки подробно рассказали, почему не видят перспектив при нынешней формуле расчета платы за рыболовные участки и что угрожает отрасли и прибрежным поселкам. Неделю назад вопрос платы рассматривался на площадке Минсельхоза по обращению вице-спикера Госдумы Алексея Гордеева: в федеральный парламент также активно писали предприятия.

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