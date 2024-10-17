Отрасль глазами банков: теруправления ЦБ отметили проблемы с платежами при экспорте и дефицит кадров

В докладе по региональной экономике специалисты Дальневосточного главного управления Банка России приводят данные о снижении результатов лососевой путины и обращают внимание на сокращение экспорта нерки.

Приводя анализ ситуации в рыбной отрасли, Дальневосточное ГУ Банка России выделило предварительные итоги лососевой путины. Уловы в этом году оказались на треть ниже прогнозных значений из-за природных факторов. Добыто вдвое меньше, чем в 2023 г., и на 12% меньше, чем в 2022 г.

«В результате с августа отмечался рост оптовых и розничных цен на рыбу и красную икру. При этом, по оценкам представителей рынка, текущего вылова и запасов прошлого года должно хватить для обеспечения внутреннего спроса», — говорится в докладе «Региональная экономика: комментарии ГУ Банка России».

Дальневосточное управление обратило внимание, что объемы экспорта нерки — основного вида красной рыбы, поставляемой на внешний рынок, — сократились из-за проблем с расчетами и рисков вторичных санкций.

Кроме того, согласно докладу, рыбодобывающие компании Дальнего Востока отмечали сохранение дефицита кадров, сообщает корреспондент Fishnews. Так, предприятию в Хабаровском крае из-за нехватки специалистов в июле-августе пришлось остановить цех по переработке рыбы.

В общей части обзора также сказано, что крупный рыбоперерабатывающий комплекс Северо-Запада сообщил о снижении объемов производства в третьем квартале из-за невозможности осуществлять платежи в валюте одной из дружественных стран и приостановки импорта сырья.

Напомним, что доклад по региональной экономике готовится экономическими подразделениями территориальных учреждений ЦБ при участии департамента денежно-кредитной политики. Отмечается, что эти материалы служат источником информации о региональном развитии для проведения денежно-кредитной политики.

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