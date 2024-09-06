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В докладе «Региональная экономика», опубликованном на сайте ЦБ, упомянуты и факторы, влияющие на экспорт рыбопродукции

Отрасль глазами банков: пошлины попали как ограничители экспорта в доклад ЦБ

В традиционном докладе о региональной экономике Центробанка указано на снижение экспорта продовольствия и сельхозпродукции. Рыбодобытчики назвали в качестве ограничителя поставок вывозные пошлины.

Экспорт продовольствия и сельскохозяйственной продукции в январе – июне снизился на 5,3% относительно аналогичного периода прошлого года. Основная причина – снижение мировых цен на зерно и масло, а также сокращение закупок отдельными странами из-за введения протекционистских мер, говорится в докладе «Региональная экономика», опубликованном на сайте ЦБ.

При этом упомянуты и факторы, влияющие на экспорт рыбопродукции, сообщает корреспондент Fishnews. Ряд рыболовецких компаний Дальнего Востока и Северо-Запада указывали, что на поставки продовольствия ограничивающее влияние оказывали экспортные пошлины.

Напомним, что экспортные пошлины, увязанные с курсом доллара, правительство РФ ввело с октября 2023 г. В список товаров, на которые распространилось такое решение, вошла в том числе продукция из рыбы и морепродуктов. Минэкономразвития осуществляет мониторинг валютных колебаний и ежемесячно определяет ставку пошлины.

В октябре и ноябре ставка составляла 7% таможенной стоимости. В декабре снизилась до 5,5%, на том же уровне оставалась и в январе. В феврале ставка составила 4,5%. Затем с марта по июнь держалась на уровне 5,5%. В июле снизилась до 4,5%. Таким показатель оставался все летние месяцы и таким же сохранен в сентябре.

Доклад «Региональная экономика» готовился экономическими подразделениями территориальных учреждений ЦБ при участии департамента денежно-кредитной политики. При формировании используются в том числе данные опроса предприятий. Отмечено, что доклад служит источником информации о региональном развитии для проведения денежно-кредитной политики.

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