Судовладельцам рекомендовали ускорить переход на отечественную связь

В Центре системы мониторинга рыболовства и связи призвали рыбаков в сложившихся условиях ускорить переход на российское оборудование. Это важно для надежной работы, отмечают в учреждении.

ФГУП «Морсвязьспутник» сообщило об очередной приостановке предоставления услуг связи и доступа к информационным системам через спутниковую связь «Инмарсат» и береговую станцию «Нудоль», рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Отмечено, что был затронут трафик Inmarsat-С и почтовый сервис, что сделало невозможным передачу позиций судов и судовых суточных донесений в ГИС «Отраслевая система мониторинга» с судов, оснащенных только станциями «Инмарсат».

Центр системы мониторинга рыболовства и связи напомнил, что надежными средствами передачи данных являются отечественные решения, в частности спутниковая система «Гонец».

По данным учреждения, станции «Гонец» установлены на более чем 600 судов в качестве основного и резервного технического средства контроля. «После прекращения доступа к связи «Инмарсат» многие суда перевели «Гонцы» из резервного в основное ТСК. Не оснащенные «Гонцами» суда передают позиции и ССД в ручном режиме», — обрисовали ситуацию в пресс-службе.

ЦСМС рекомендовал ускорить переход на отечественное оборудование. Его комплектов на сегодняшний день достаточно для обеспечения возросших потребностей отрасли. При этом в центре обратили внимание, что для передачи судовых суточных донесений через ПК ЭРЖ и «Гонец» требуется установка дополнительной судовой земной станции.

После 31 декабря 2025 г. оборудование «Инмарсат» будет исключено из перечня обязательных и возможных средств для оснащения судов рыбопромыслового флота.

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