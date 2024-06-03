«Инмарсату» дали полтора года

Министерство сельского хозяйства выпустило новые правила оснащения судов техническим средствами контроля. При этом установлены временные рамки для применения станий «Инмарсат». ПУБЛИКУЕМ ДОКУМЕНТ.

Новые Порядок оснащения судов техническими средствами контроля, их виды, требования к их использованию, а также Порядок контроля функционирования ТСК утверждены приказом Минсельхоза от 13 мая 2024 г. № 250.

Документ вступит в силу с 1 сентября 2024 г., сообщает корреспондент Fishnews.

В новом приказе оговорено, что судовые земные станции спутниковой системы связи типа «Инмарсат», которыми оснащены суда в соответствии с Порядком, используются до 1 января 2026 г.

Напомним, что по закону технические средства контроля в обязательном порядке устанавливаются на осуществляющие рыболовство самоходные суда с главным двигателем мощностью более 55 киловатт и валовой вместимостью более 80 тонн.

Приказ Минсельхоза смотрите в прикрепленном файле.

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