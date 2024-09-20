За тестированием ТСК можно обратиться через ОСМ

ЦСМС предусмотрел на портале Отраслевой системы мониторинга возможность подачи заявки на тестирование технических средств контроля и получения свидетельства соответствия ТСК в электронном виде.

Новый сервис был представлен на стенде Центра системы мониторинга рыболовства и связи в рамках Выставки рыбной индустрии, морепродуктов и технологий в Санкт-Петербурге.

Возможность получения электронных свидетельств ТСК закреплена в приказе Минсельхоза России о новом порядке оснащения рыбопромысловых судов техническими средствами контроля — документ вступил в силу с 1 сентября, рассказали Fishnews в пресс-службе ЦСМС.

Обязательному оснащению техническими средствами контроля подлежат суда мощностью более 55 кВт и валовой вместимостью свыше 80 тонн, которые осуществляют прибрежное или промышленное рыболовство. В соответствии с правилами рыболовства, капитан судна или судоводитель маломерного судна должен иметь при себе либо на борту судна свидетельство соответствия ТСК.

«Внедрение электронных свидетельств соответствия ТСК позволит повысить эффективность промысла и снизить издержки рыбопромышленных компаний в части доставки документов на борт судна. Для решения этой задачи ЦСМС доработал программный комплекс «Электронный рыболовный журнал», с помощью которого можно осуществлять передачу документов соответствия ТСК на борт судна и предъявлять контролирующим органам в электронном виде», — уточнили в учреждении.

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