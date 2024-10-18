Суд решил снизить штраф для участника программы инвестквот

Столичный арбитраж рассмотрел дело по иску Росрыболовства к мурманской компании «Парк». В центре внимания, как и в случае с другими береговыми заводами под инвестквоты, оказалось соблюдение требований об объемах производства продукции.

Компания «Парк», напомним, участвовала в программе с обязательством построить и использовать береговое предприятие в обмен на квоты вылова трески и пикши. Проект, как следует из текста судебного решения , инвесторы реализовали.

Однако объем продукции, выпущенной на мурманском заводе в 2021 г., вызвал претензии Росрыболовства. Участвуя в программе инвестквот, бизнес принимает на себя обязательства по производству на объекте инвестиций. Инвестиционная квота компании на 2021 г. составила 623,714 тонны трески и пикши. Однако, по данным отчета, на предприятии было выпущено 89,9 тонны продукции, сказано в судебном акте. Ответчик при этом обратил внимание, что это сведения только по ноябрь и объем за 12 месяцев был больше — 133,7 тонны.

Федеральное агентство по рыболовству заявило иск о взыскании с инвестора более 33,5 млн рублей. «Парк» с таким требованием не согласился. В частности, компания сослалась на то, что ведомство неверно рассчитывает объем произведенной продукции. При переработке живой рыбы на судне в охлажденную или мороженую потрошеную рыбу без головы и при переработке на береговой фабрике происходит потеря в весе, указал ответчик. В связи с этим, по его мнению, истцу нужно было применять переводные коэффициенты из приложения к протоколу сессии Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству и Единые нормы выхода рыбной продукции из водных биоресурсов и объектов аквакультуры, разработанные ВНИРО и утвержденные Росрыболовством.

Суд, однако, посчитал, что переводные коэффициенты могут применяться исключительно для учета изначального улова.

«Обязанность ответчика по договору заключается не в переработке на объекте инвестиций

охлажденой или мороженой потрошеной рыбы без голов в рыбную и иную продукцию, а в осуществлении ежегодного производства рыбной и иной продукции из уловов водных

биологических ресурсов с учетом положений подп. «и» п. 6 договора», — говорится в решении арбитража.

При этом суд признал, что сумма штрафа не соразмерна последствиям нарушения обязательства, и посчитал возможным снизить его вдвое. Таким образом, арбитраж решил взыскать с компании более чем 16,7 млн рублей.

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