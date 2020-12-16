16 декабря 2020 года

На Северном бассейне прибавилось пользователей инвестиционных квот

Квоты добычи рыбы в инвестиционных целях на 2021 г. получили 11 компаний. Предприятиям, построившим суда и заводы, выделены объемы вылова трески и пикши.

Росрыболовство выпустило приказ о распределении инвестиционных квот по пользователям на Северном бассейне, сообщает корреспондент Fishnews. Документ предусматривает, какие предприятия в следующем году смогут осваивать объемы трески и пикши под введенные в эксплуатацию новые производственные мощности.

На 2020 г. инвестквоты были выделены Архангельскому опытному водорослевому комбинату, компаниям «Русская треска» и «Парк» – под береговые заводы. В 2021 г. к освоению инвестиционных квот смогут приступить Архангельский траловый флот, построивший в России 86-метровый траулер-процессор «Баренцево море», и «Карелрыба», участвующая в программе с траулером-свежьевиком. Объемы вылова на предстоящий год под береговые перерабатывающие заводы получили компании «Мурман СиФуд», «Причал-Л», «Группа «Баренц», «Кедр Плюс», «Полярное море+», «Рыботорговая сеть». Компания «Парк» пополнит копилку инвестиционных квот с еще одним заводом.

Напомним, что инвестквоты закрепляются за предприятиями после того, как они пройдут специальный отбор, но к освоению лимитов можно приступать только когда промысловое судно или береговое производство будут введены в эксплуатацию.

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