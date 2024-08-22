Сенаторы дали рекомендации по защите береговых заводов

Профильный комитет Совета Федерации рекомендовал Минсельхозу и Росрыболовству обеспечить возможность устойчивой работы рыбоперерабатывающих предприятий, построенных по программе инвестквот.

Такая рекомендация вошла в перечень решений по итогам выступления президента ВАРПЭ в Совете Федерации. Напомним, что руководитель Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман Зверев, выступая в верхней палате парламента в марте на «часе эксперта», поднял ряд вопросов рыбного хозяйства. В том числе — обратил внимание на проблему, с которой столкнулись участники программы инвестквот, вложившиеся в береговые перерабатывающие заводы.

Как сообщает корреспондент Fishnews, комитет Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию рекомендовал Минсельхозу и Федеральному агентству по рыболовству обеспечить возможность устойчивой работы рыбоперерабатывающих предприятий, у которых возникли проблемы при оценке выполнения требований по выпуску продукции. Парламентарии отметили необходимость недопущения банкротства производств.

Сенаторы указали, что нужно проработать возможность изменения подзаконных актов, регулирующих нормативы по объемам производства рыбопродукции, а также возможность применения процессуальных мер по отложению рассмотрения исков Росрыболовства к компаниям и по изменению размера исковых требований.

Кроме того, комитет рекомендовал Минсельхозу, Минэкономразвития, Минфину, Минвостокразвития, ФСБ и Росрыболовству рассмотреть вопрос о дополнении примерной формы договора на инвестквоты положением о нераспространении обязанности инвестора по выполнению норматива производства продукции на перерабатывающих заводах в первый календарный год после ввода предприятия в эксплуатацию и регистрации прав на него.

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