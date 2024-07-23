Рыбоводы Ямала стали выпускать нельму

Собский рыбоводный завод в Ямало-Ненецком автономном округе отправил около 100 тыс. мальков нельмы в реку Таз. Выпуск этого ценного сигового вида предприятие провело впервые.

Икра «зрела» на инкубации с марта в Харпе. Далее мальков навеской 0,4 г перевезли на доращивание в Тазовскую садковую линию Собского рыбоводного завода. В итоге в естественную среду обитания отправили экземпляров навеской более 1,5 г.

Выпущенная рыба начнет нагуливать вес в реке Таз. Как сообщили Fishnews в пресс-службе департамента агропромышленного комплекса ЯНАО, первый нерест нельмы ожидается через 6-8 лет.

«В следующем году планируем увеличить объем ценной сиговой рыбы до 500 тыс. особей. Кроме того, сегодня мы выпустили более трех тысяч экземпляров чира», — рассказала директор Собского рыбоводного завода Елена Рябова.

По данным департамента, за последние восемь лет в водоемы Ямала выпущено 120 млн штук молоди ценных видов сиговых рыб.

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