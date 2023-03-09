Программу по сиговым должны подготовить в рамках президентского поручения

Президент поручил федеральному правительству совместно с региональными властями и РАН разработать комплексную программу по восстановлению популяций сиговых в Обь-Иртышском рыбохозяйственном районе.

Такое поручение Владимир Путин дал по итогам состоявшейся в декабре встречи с участниками Конгресса молодых ученых, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на информацию на сайте Кремля.

Комплексная программа должна быть направлена на восстановление популяций муксуна, нельмы и чира. Поручено предусмотреть мероприятия по искусственному воспроизводству, сохранению этих видов рыб, научному сопровождению и мониторингу реализации программы.

На встрече специалист Арктического научно-исследовательского стационара Института экологии растений и животных УрО РАН поднял вопрос о документах для искусственного воспроизводства муксуна и нельмы. В результате правительству поручено обеспечить внесение изменений в нормативные правовые акты, регламентирующие процедуру искусственного воспроизводства сиговых видов рыб, в том числе выпуск в Западно-Сибирский бассейн сеголеток навеской от 0,5 до 20 г в течение одного сезона.

В выполнении поставленных задач должны участвовать правительства Ямало-Ненецкого автономного округа и Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.

Росрыболовство в январе уже сообщало о работе по подготовке программы восстановления численности ценных сиговых видов рыб в Обь-Иртышском районе.

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