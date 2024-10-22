Уловы иваси приблизились к 400 тыс. тонн

По данным на 20 октября, российские рыбаки добыли 392,4 тыс. тонн сардины-иваси — на 25% больше показателя за тот же период прошлого года. При этом средний вылов на судо-сутки вновь оказался выше, чем за предыдущую неделю.

На момент подготовки традиционного обзора Тихоокеанского филиала ВНИРО в промысле сардины и скумбрии участвовало 31 добывающее судно. На прошлой неделе на лову работало 28 добывающих судов, в среднем добычу ежесуточно осуществляло 16 судов. Три судна с кошельковым неводом, остальные — с пелагическими тралами.

Добыча велся на акватории Южно-Курильской зоны в районе восточнее острова Итуруп на перепаде температур 8-12°С. Эффективность промысла сардины выросла по сравнению с прошлой неделей, максимальный суточный вылов у отдельных судов доходил до 850 тонн. Средний вылов на судо-сутки составил 334 тонны. За неделю поймано 38 376 тонн.

Скумбрии за неделю взяли 104 тонны, сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на материалы ТИНРО.

Нарастающий вылов сардины на 20 октября составил 392,4 тыс. тонн. Уловы скумбрии скромнее прошлогодних: 2,8 тыс. тонн (против 9,7 тыс. тонн за аналогичный период 2023 г.).

В открытых водах на лове сайры работают суда под флагом Японии, КНР, Тайваня, Вануату и Республики Корея — всего около 150 единиц. По имеющейся у специалистов информации, вылов сайры на 12 октября всеми судами составил 132,1 тыс. тонн (в прошлом году — 88,4 тыс. тонн).

Это 98% от рекомендованного вылова для открытых вод (135 тыс. тонн).

Суда КНР и Тайваня свою квоту на лов сайры в отрытых водах выбрали и должны остановить промысел.

Флот Японии, Республики Корея, Вануату и России продолжает лов. На промысле сайры работают 2 российских добывающих судна. Нарастающий вылов — 367 тонн.

На промысле сардины, скумбрии и других пелагических объектов в открытых водах работают иностранные суда общим количеством около 100 единиц, преимущественно под флагом КНР.

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