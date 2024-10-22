Житель Хабаровского края продал вместо икры туалетную бумагу

В Хабаровском крае в суд передали уголовное дело в отношении местного жителя, который продал знакомой проводнице поезда контейнер с туалетной бумагой вместо икры.

Комсомольская-на-Амуре транспортная прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 27-летнего местного жителя.

Он обвиняется по ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество с причинением значительного ущерба).

По версии следствия, в июле текущего года молодой человек, ранее торговавший на рынке рыбой, договорился со своей знакомой о продаже ей 0,5 кг икры. Женщина работала проводником поезда, и обвиняемый должен был доставить ей продукцию на железнодорожный вокзал Комсомольска-на-Амуре для передачи во время стоянки подвижного состава.

Однако на самом деле икры у мужчины не было, рассказали Fishnews в пресс-службе Дальневосточной транспортной прокуратуры. «Он приобрел контейнер необходимой емкости, наполнил его туалетной бумагой, которую замочил в воде для придания веса, и плотно упаковал темным полиэтиленом и скотчем, предполагая, что покупательница не сможет оперативно раскрыть сверток для проверки товара и обнаружить подмену», — отметили в надзорном ведомстве.

За «деликатес» мужчина получил 9 тыс. рублей.

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