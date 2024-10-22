Россия и Норвегия установят условия промысла на 2025 год

В рамках ежегодной сессии Смешанная российско-норвежская комиссия по рыболовству определит национальные квоты на вылов трески и других совместно управляемых запасов рыб в 2025 г. и обсудит вопросы регулирования промысла.

21 октября в режиме видео-конференц-связи открылась 54-я сессия Смешанной российско-норвежской комиссии по рыболовству (СРНК). Работу делегаций на сессии возглавили руководитель Росрыболовства Илья Шестаков и постоянный заместитель министра промышленности, торговли и рыболовства Норвегии Метте Викборг.

Как сообщили Fishnews в пресс-службе Росрыболовства, на пленарном заседании стороны обсудили текущее и прогнозируемое состояние совместно управляемых запасов водных биоресурсов и рекомендации общего допустимого улова на 2025 г. Участники встречи также обменялись мнениями о дальнейшем развитии двустороннего взаимодействия в области рыболовства.

В рамках комиссии действуют четыре рабочие группы — по контролю, по статистике, по научному сотрудничеству (включая подгруппу по тюленям северо-восточной Атлантики) и по подготовке протокола. СРНК ежегодно определяет национальные квоты на вылов трески, пикши, мойвы, синекорого палтуса, морских окуней и других объектов промысла российских и норвежских рыбаков в исключительных экономических зонах обеих стран

Сессия завершится 25 октября подписанием протокола.

Читайте также: Ученые составят новые промысловые прогнозы по Баренцеву морю

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews