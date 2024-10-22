Новости
Ученые исследовали обитателей озер Южно-Камчатского заказника. Фото Григория Маркевича

Ученые получили новые сведения об уникальных гольцах

В Южно-Камчатском заказнике ученые обнаружили две уникальные формы гольцов, произошедших от одного предка. Согласно полученным данным, эволюция этих рыб прошла в удивительно короткие сроки — всего за 1500 лет.

В полевом сезоне 2024 г. сотрудники научного отдела Кроноцкого заповедника исследовали подпрудные озера в окрестностях действующего вулкана Дикий Гребень.

Особое внимание во время экспедиции ученые уделили озеру Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике. По словам специалистов, в современном виде водоем сформировался около полутора тысяч лет назад после колоссального обвала северо-западного макросклона вулкана Дикий Гребень.

Верхнее течение реки Ульянова, вытекающей из озера, характеризуется порожистым руслом и наличием непреодолимого для проходных рыб водопада. По словам старшего научного сотрудника Кроноцкого заповедника Григория Маркевича, ихтиофауна озера представлена исключительно жилой мальмой, которая разделена на две формы.

Длина тела половозрелых представителей мелкой формы составляет около 20 см, питаются они исключительно планктонными ракообразными. Нерест этих рыб происходит поздней осенью и зимой непосредственно в котловине озера.

Взрослые рыбы второй, крупной формы имеют длину около 30-35 см и в основном кормятся донными беспозвоночными, однако были отмечены и случаи хищничества. Этот вид поднимается осенью на нерест в стекающие в озеро реки, там же происходит и нагул ранней молоди в течение двух-трех лет.

Разные экологические формы гольцов озера Витаминное — это уникальный элемент биоразнообразия Южно-Камчатского заказника. Устойчивое разделение на две формы произошло за удивительно короткий срок — 1500 лет, что говорит об очень высокой скорости эволюции и беспрецедентном влиянии факторов окружающей среды на процессы естественного отбора. Примеров такого быстрого разделения лососевых рыб на несколько форм наукой ранее описано не было, обратил внимание Григорий Маркевич.

Полученные материалы переданы в Лабораторию экологии низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН для анализа.

Также специалисты исследовали озеро Ульянова (Этамынк), которое возникло в результате подпруживания долины лавовым потоком вулкана Дикий Гребень 1500 лет назад. Максимальная глубина водоема — более 24 м. Это крупный центр воспроизводства проходной нерки в бассейне Курильского озера. Основные нерестилища этого вида тихоокеанских лососей находятся в прибрежной части озера и в истоках реки Этамынк. В озеро осенью также заходит кижуч.

В ходе экспедиции была обнаружена и немногочисленная популяция проходной мальмы (гольца), нерест которой проходит в реке, стекающей в озеро Этамынк во второй половине сентября. Жилых лососей и разделения мальмы на отдельные формы исследователи не обнаружили.

Читайте также: Озерновская нерка стала быстрее строить нерестовые гнезды

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews

  • Ученые исследовали обитателей озер Южно-Камчатского заказника. Фото Григория Маркевича
  • Научный улов. Фото Григория Маркевича
    • Задать вопрос редакции
    НазадМетки: кижуч
    Поиск по дате / Календарь новостей
    • 1
    • 2
    • 3
    • 4
    • 5
    • 6
    • 7
    • 8
    • 9
    • 10
    • 11
    • 12
    • 13
    • 14
    • 15
    • 16
    • 17
    • 18
    • 19
    • 20
    • 21
    • 22
    • 23
    • 24
    • 25
    • 26
    • 27
    • 28
    • 29
    • 30
    • 31

    Опрос

    Какое решение будет принято по максимальному сроку строительства судов под крабовые квоты?

    От первого лица

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству Илья ШЕСТАКОВ

    Руководитель Федерального агентства по рыболовству

    Илья ШЕСТАКОВ

    В отрасли идет глобальная модернизация

    Председатель правления Россельхозбанка Борис ЛИСТОВ

    Председатель правления Россельхозбанка

    Борис ЛИСТОВ

    Мы наращиваем кредитование рыбной отрасли опережающими темпами

    Губернатор Камчатского края Владимир СОЛОДОВ. Фото пресс-службы правительства региона

    Губернатор Камчатского края

    Владимир СОЛОДОВ

    Развитие внутреннего рынка — это стабильная работа для всей отрасли

    Все материалы

    Интервью

    Генеральный директор Expo Solutions Group Иван ФЕТИСОВ. Фото пресс-службы ESG

    Генеральный директор Expo Solutions Group

    Иван ФЕТИСОВ

    Форум и выставка растут органично

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр» Артем ШЕВЧЕНКО

    Генеральный директор компании «Дальрыбтехцентр»

    Артем ШЕВЧЕНКО

    Производители оборудования и рыбаки должны работать слаженно

    Генеральный директор компании «Шифудо» Анатолий БУРКОВ

    Генеральный директор компании «Шифудо»

    Анатолий БУРКОВ

    Торговые сети готовы к экспериментам с рыбной полкой

    Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток» Александра СУХАРЕВА

    Директор по развитию категорий «фрукты, овощи и ультрафреш» торговой сети «Перекресток»

    Александра СУХАРЕВА

    У участников рынка общая задача — повышение потребления рыбы

    Все интервью

    Личное мнение

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников Герман ЗВЕРЕВ

    Президент Всероссийской ассоциации рыбопромышленников

    Герман ЗВЕРЕВ

    Статистическая слепота как причина изобретения «финансовой продразверстки» для рыбаков

    Председатель Рыбного союза Александр ПАНИН

    Председатель Рыбного союза

    Александр ПАНИН

    В борьбе за чистоту рынка нужно эффективнее работать с уже имеющимися инструментами

    Все материалы

    Крупным планом

    За прошедшие 20 лет компания значительно диверсифицировала свою деятельность

    НПК МСА: Конструируем будущее, стремясь к совершенству

    Девять предприятий Крайрыбакколхозсоюза расположены в самом северном в Хабаровском крае районе — Охотском

    Для защиты рыбацких интересов

    В России специально для рыбацкого флота разработана автоматизированная система управления технологическими процессами

    Новые принципы и подходы к управлению судами рыбопромыслового флота при решении задач поиска и облова косяков рыбы

    На круглом столе Россельхозбанка «Рыба есть» эксперты обсудили, что поможет повышению потребления рыбопродукции в стране

    Несравненная наша рыба: участники рынка ищут пути по росту потребления рыбопродукции в России

    События

    В этом году организаторы анонсировали участие в выставке и форуме более 400 компаний

    Новых партнеров и идеи искал бизнес на выставке в Санкт-Петербурге

    Владморрыбпорт принимает уловы «красной» путины

    Лососевая пора: портовики Владивостока принимают уловы путины

    Все события

    Продвигая рыбу

    Результатами первого года реализации программы «Дальневосточный минтай» Ассоциация добытчиков минтая поделилась на круглом столе «Российская рыба: как стимулировать рост потребления». Фото пресс-службы АДМ

    Минтай завоевывает репутацию на внутреннем рынке

    Делать рыбу более популярной среди россиян планируется в том числе через сегмент HoReCa

    От корректной статистики до фестивалей: что включили в дорожную карту по росту рыбного потребления

    Все материалы

    Выставки

    Рейтинг@Mail.ru
    yandex
    Rambler's Top100

    © 2006—2024 гг. Медиахолдинг «Фишньюс». При полном или частичном цитировании информации указание Fishnews как источника и работающей ссылки на сайт www.fishnews.ru обязательны.

    Сетевое издание «Интернет-портал Fishnews.ru» (Свидетельство о регистрации ЭЛ № ФС 77-54327 от 29 мая 2013 г., выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций). Отраслевое информационное агентство, оперативно освещающее события в рыбной промышленности внутри страны и за рубежом, новости рыболовства в России. Учредитель – ООО «Медиахолдинг «Фишньюс». Адрес учредителя: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404. Генеральный директор – Яшина Яна Александровна. Главный редактор – Крючкова Маргарита Константиновна, margarita_kr@bk.ru, тел.: 8 423 222 4736 Адрес редакции: 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 51А, оф. 404.