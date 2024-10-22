Ученые получили новые сведения об уникальных гольцах

В Южно-Камчатском заказнике ученые обнаружили две уникальные формы гольцов, произошедших от одного предка. Согласно полученным данным, эволюция этих рыб прошла в удивительно короткие сроки — всего за 1500 лет.

В полевом сезоне 2024 г. сотрудники научного отдела Кроноцкого заповедника исследовали подпрудные озера в окрестностях действующего вулкана Дикий Гребень.

Особое внимание во время экспедиции ученые уделили озеру Витаминное в Южно-Камчатском федеральном заказнике. По словам специалистов, в современном виде водоем сформировался около полутора тысяч лет назад после колоссального обвала северо-западного макросклона вулкана Дикий Гребень.

Верхнее течение реки Ульянова, вытекающей из озера, характеризуется порожистым руслом и наличием непреодолимого для проходных рыб водопада. По словам старшего научного сотрудника Кроноцкого заповедника Григория Маркевича, ихтиофауна озера представлена исключительно жилой мальмой, которая разделена на две формы.

Длина тела половозрелых представителей мелкой формы составляет около 20 см, питаются они исключительно планктонными ракообразными. Нерест этих рыб происходит поздней осенью и зимой непосредственно в котловине озера.

Взрослые рыбы второй, крупной формы имеют длину около 30-35 см и в основном кормятся донными беспозвоночными, однако были отмечены и случаи хищничества. Этот вид поднимается осенью на нерест в стекающие в озеро реки, там же происходит и нагул ранней молоди в течение двух-трех лет.

Разные экологические формы гольцов озера Витаминное — это уникальный элемент биоразнообразия Южно-Камчатского заказника. Устойчивое разделение на две формы произошло за удивительно короткий срок — 1500 лет, что говорит об очень высокой скорости эволюции и беспрецедентном влиянии факторов окружающей среды на процессы естественного отбора. Примеров такого быстрого разделения лососевых рыб на несколько форм наукой ранее описано не было, обратил внимание Григорий Маркевич.

Полученные материалы переданы в Лабораторию экологии низших позвоночных Института проблем экологии и эволюции им. А.Н. Северцова РАН для анализа.

Также специалисты исследовали озеро Ульянова (Этамынк), которое возникло в результате подпруживания долины лавовым потоком вулкана Дикий Гребень 1500 лет назад. Максимальная глубина водоема — более 24 м. Это крупный центр воспроизводства проходной нерки в бассейне Курильского озера. Основные нерестилища этого вида тихоокеанских лососей находятся в прибрежной части озера и в истоках реки Этамынк. В озеро осенью также заходит кижуч.

В ходе экспедиции была обнаружена и немногочисленная популяция проходной мальмы (гольца), нерест которой проходит в реке, стекающей в озеро Этамынк во второй половине сентября. Жилых лососей и разделения мальмы на отдельные формы исследователи не обнаружили.

Читайте также: Озерновская нерка стала быстрее строить нерестовые гнезды

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews.

Fishnews