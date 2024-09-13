Озерновская нерка стала быстрее строить нерестовые гнезда

В Южно-Камчатском федеральном заказнике продолжается мониторинг воспроизводства нерки на мелководье. В этом году постройка гнезд на нерестилищах идет гораздо интенсивнее, отмечают специалисты.

Научный проект по исследованию структуры нерестового запаса нерки Курильского озера (озерновской нерки) реализуется уже четвертый год. После захода из морских вод в пресные часть половозрастных особей выбирает для нереста реки и ручьи. В то же время другая часть обустраивает нерестилища в прибрежье озера, то есть в литорали.

Наблюдения ведутся методом аэрофотосъемки с помощью беспилотного летательного аппарата, методика исследований разработана здесь же, на Курильском. С каждым годом она совершенствуется, а банк актуальных данных, получаемых в ходе реализации проекта, растет.

Ранее ученые установили, что нерка устраивает нерестилища на строго определенных участках у берега. Одни привязаны к устьям притоков (речек и ручьев), другие находятся в бухтах заповедного водоема. По результатам наблюдений была построена карта литоральных нерестилищ нерки, расположение которых учитывается при планировании туристических маршрутов. Как сообщили Fishnews в пресс-службе Кроноцкого заповедника (в его ведении находится заказник), это необходимо для того, чтобы исключить потенциальное негативное влияние моторных лодок на воспроизводство лосося.

«В этом году постройка гнезд на литоральных нерестилищах идет гораздо интенсивнее, чем в период с 2021-го по 2023-й. Например, в середине августа уже были обустроены и насчитывали не меньше сотни гнезд те нерестилища, которые в прочие годы застраивались лишь к концу первой декады сентября. Однако появления новых нерестилищ мы не наблюдаем. Нерка продолжает использовать уже известные нам нанесенные на карту места нереста», — рассказал научный сотрудник Института биологии внутренних вод имени И.Д. Папанина РАН Михаил Малин.

Ученый отметил, что литоральный нерест может служить экологическим индикатором благополучия как популяции нерки Курильского озера, так и экосистемы водоема и его окрестностей в целом. Многолетний ряд наблюдений позволит оценить вариативность сроков появления, интенсивности и локализации литоральных нерестилищ и своевременно выявить нарушения, если в какой-то момент обнаружатся отклонения этого процесса от уже известного сценария, подчеркнул специалист.

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