Изменения по аквакультуре на ГТС депутаты планируют рассмотреть в ноябре

Совет Госдумы наметил сроки рассмотрения в первом чтении законопроекта, призванного решить вопросы задействования в аквакультуре временно не используемых по прямому назначению гидротехнических сооружений.

Проект изменений законодательства, призванных урегулировать вопросы размещения рыбоводной инфраструктуры во временно не используемых по своему функциональному назначению ГТС, в сентябре передала на рассмотрение федеральных коллег Дума Астраханской области.

Документ предполагает внесение поправок в разные законодательные акты. Так, в законе об аквакультуре планируется предусмотреть, что индустриальная аквакультура без рыбоводных участков может осуществляться с использованием техсредств для выращивания, размещенных в пределах гидротехнических сооружений, которые прямо не предназначены для рыбоводства, но могут быть задействованы в таких целях. При этом собственники и (или) эксплуатирующие организации должны сохранять возможность эксплуатации ГТС по прямому назначению и обеспечивать выполнение требований к их безопасности.

Сейчас рыбоводные хозяйства, работающие на таких сооружениях, в том числе имеющие уникальные результаты в своей сфере, сталкиваются с правовой неопределенностью — для ее устранения и предложены поправки, говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как сообщает корреспондент Fishnews, совет Госдумы решил включить законопроект в примерную программу работы ГД на ноябрь 2024 г. Отзывы, предложения и замечания к проекту будут собираться до 19 ноября. Ответственным по проекту закона назначен Комитет Госдумы по аграрным вопросам, комитетом-соисполнителем — Комитет Госдумы по энергетике.

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