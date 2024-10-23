Сенаторы предлагают посмотреть на возможности сдвижки рыбоводных участков

В Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной политике и природопользованию заявили, что необходимо рассмотреть возможность уточнения границ рыбоводных участков для повышения их эффективности.

Вопрос изменений законодательства об аквакультуре был поднят на заседании профильного комитета Совета Федерации при обсуждении проекта постановления по агропрому. Документ рассмотрит 23 октября верхняя палата парламента.

Как сообщает корреспондент Fishnews, предложено рассмотреть возможность изменения и уточнения границ рыбоводных участков для повышения инвестиционной привлекательности предприятий аквакультуры.

При обсуждении с участниками рынка вопросов, которые нужно решить для повышения эффективности аквакультурной отрасли, они отметили тему корректировки границ участков, рассказал председатель комитета Александр Двойных. Иногда при эксплуатации участка становится понятно, что для увеличения продуктивности нужно сдвинуть его на некоторое расстояние, без изменения площади. Актуальность этого вопроса, по словам главы комитета, подтвердило Росрыболовство. Были возражения со стороны ФАС, но совещание с участием ведомства помогло ему услышать доводы в пользу изменений, добавил парламентарий.

Читайте также: Возможности для роста потребления рыбы сенаторы видят в развитии логистики и аквакультуры

Больше новостей читайте в телеграм-канале Fishnews .

Fishnews