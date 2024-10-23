В ключевых для рыбаков водоемах Вологодской области растут уловы

В Вологодской области на рыбохозяйственном совете рассказали об уловах с начала года на Белом озере и Рыбинском водохранилище. Эти водные объекты в совокупности дают порядка 70% от всего вылова по региону.

С января по сентябрь текущего года промышленный вылов на Белом озере составил 503 тонны — это 116% (+71 тонна) к аналогичному периоду 2023 г. На Рыбинском водохранилище добыто 210 тонн — это 131% (+50 тонн), сообщили Fishnews в пресс-службе областного департамента сельского хозяйства и продовольственных ресурсов.

Состояние запасов биоресурсов водных объектов, по информации от представителей рыбохозяйственной науки, стабильно, подчеркнули в департаменте.

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