Рынок Иордании открылся для черной икры из Вологодской области

Производители черной икры из Вологодской области расширяют географию. В этом году первая партия товара отправлена на рынок Иордании.

«Рыботоварная фирма «Диана», расположенная в Кадуйском округе — крупнейший экспортер черной икры в России. С начала 2024 года из Вологодской области направлено 190 кг продукта в Армению, Индонезию, Казахстан, Кувейт, Сингапур и Объединенные Арабские Эмираты. Кроме того, партию черной икры впервые отправили на экспорт в Иорданию», — заявил губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Он отметил, что черная икра проверена на соответствие требованиям страны-импортера: продукция отправлена авиатранспортом за рубеж с ветеринарным сертификатом, который получен по итогам контрольных мероприятий.

В прошлом году Вологодская область отправила на экспорт в общей сложности 171 кг черной икры в шесть стран: Вьетнам, Индонезию, Катар, Корею, Сербию и Турцию, сообщили Fishnews в пресс-службе регионального правительства.

Расширение географии поставок вологодской продукции осуществляется в рамках регионального проекта «Экспорт продукции АПК» нацпроекта «Международная кооперация и экспорт».

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