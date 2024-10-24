В ЕС определились с квотами Балтики на следующий год

В Евросоюзе достигли политического соглашения относительно размера промысловых квот в Балтийском море в 2025 г. В Еврокомиссии состояние окружающей среды в регионе оценивают как «плачевное».

Европейский совет достиг политического соглашения относительно размера промысловых квот в Балтийском море на 2025 г., сообщает корреспондент Fishnews со ссылкой на пресс-службу Еврокомиссии. Напомним, в августе ЕК озвучила свое предложение по этому вопросу.

Решением Европейского совета установлены лимиты для ряда ключевых промысловых видов. К примеру, допустимый улов кильки снижен на 31%, а для камбалы остался на прежнем уровне. Квоты на промысел восточной и западной популяции трески решено не назначать, установив только лимиты на прилов. Промысел сельди в западной части Балтийского моря также будет разрешен только на уровне прилова, хотя и с рядом исключений для кустарного прибрежного лова.

Вылов лосося в основном бассейне Балтики тоже решено разрешить только в качестве прилова за исключением Аландского моря и Ботнического залива, но только в летний период. Кроме того, соглашение предусматривает увеличение ОДУ сельди в Ботническом заливе на 21%, в Рижском заливе на 10% и в центральной части Балтийского моря на 108%.

Во многом Совет последовал ранее сделанному предложению Европейской комиссии, однако ее озабоченность вызвал частичный отход от рекомендаций. По мнению ЕК, результатом может стать более медленное восстановление некоторых популяций, а кроме того, это выходит за рамки нормативно-правовой базы, в том числе многолетнего плана для Балтийского моря.

«В целом плачевное состояние окружающей среды в Балтийском море приводит к острой необходимости эффективного и систематического применения законодательства ЕС на всех уровнях», — подчеркнули в Еврокомиссии.

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